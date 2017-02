La costumbre de ver solo a chicos haciendo malabares en las calles hace que la presencia de las hermanas Brenda (22) y Priscilla (18) Pérez Rodríguez llame aún más la atención. Ellas son malabaristas para ayudar a la familia y pagarse los estudios.



¿Hace cuánto tiempo se dedican a esto?

Brenda: Yo desde hace unos cuatro años. Unos amigos lo hacían y a mí me gustaba. En mi casa teníamos algunos problemas económicos y decidí apoyar de esta forma. Luego Priscilla se unió.

Priscilla: Yo me estoy preparando para estudiar Psicología. Sabía que mis padres no me podían pagar una carrera, así que le pedí a Brenda que me enseñe y desde hace un año y medio la acompaño.



¿Les costó mucho trabajo aprender?

Priscilla: Yo aún tengo mucho que aprender. Por ahora domino las pelotas y Brenda, el balón y los pinos.

Brenda: Aún así es difícil. Sobre todo porque debemos tener un ojo en lo que hacemos y el otro en la luz del semáforo. A veces cambia sin que nos demos cuenta y los carros se pasan sin dejar nada (risas).



¿Cuánto dura su espectáculo?

Priscilla: El tiempo que dura la luz del semáforo.



¿Qué les dicen en la calle por lo que hacen?

Brenda: Hay de todo. A veces nos felicitan y nos colaboran, pero otras veces nos miran feo o nos acusan de ociosas. Yo creo que lo que hacemos no es perder el tiempo, en parte es un hobby y también un trabajo.

Priscilla: Sabemos que algunos no ven bien esto, pero es la forma que hemos elegido para ayudar en mi casa.



¿Qué les dice su familia?

Brenda: Al comienzo nos criticaron y llamaron la atención, más a mí por ser la mayor. Pero poco a poco nos han entendido.

Priscilla: Les expliqué a mis papás que no me quería dedicar toda la vida a esto, sino que es un trabajo momentáneo para pagarme la academia hasta que consiga algo más estable.



¿Qué es lo más difícil de trabajar en la calle?

Brenda: Que nunca sabes cómo será el día, si te colaborarán o no. Es muy incierto.

Priscilla: Y de hecho que a veces nos molestan por ser chicas. Felizmente tenemos mucho carácter para defendernos de los faltosos.



¿Dónde generalmente se ubican?

Priscilla: Estamos por las tardes en el cruce de las avenidas Canta Callao y Japón (ex Bertello). Así que cuando pasen por aquí y nos vean, por favor dennos una manito y una propina.

