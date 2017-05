¡Conoce a las mamitas fitness de Villa María del Triunfo! 

Un grupo de madres en Villa María del Triunfo ha decidido sumar a sus actividades cotidianas un tiempo para ellas. Todos los días estas señoras se reúnen en el Gym Perú Fitness, un gimnasio solo para mamitas, a fin de ejercitarse, moldear sus figuras, ganar energía y dejar atrás el estrés del día día.



Trome conversó con tres de ellas, que aseguran haber encontrado en los aeróbicos la fórmula para sentirse jóvenes otra vez.



¿Señora Ana Rodríguez, desde cuándo hace aeróbicos?

Llevo un año. Yo vine por recomendación de una amiga que me alentó a hacer ejercicios cuando vio que tenía sobrepeso.



¿Cuántos kilos pesaba y cuánto pesa ahora?

Cuando ingresé pesaba 85 kilos, ahora tengo 73. Desde que hice mi primer paso de aeróbicos, mi vida cambió.



¿Qué otro aspecto cambió además de su físico?

Además de verme mucho mejor físicamente, me siento joven y con energía. Antes andaba deprimida por la muerte de mi esposo (hace 11 años). Me dediqué a comer para controlar mi pena y ansiedad, por eso subí de peso.



¿Qué dice su familia de su cambio?

Mis cuatro hijos están felices, porque ya se me fueron los achaques, no me duele nada. Me siento con fuerzas para hacer mis cosas en casa, estar en mi trabajo y hasta jugar con mis nietos.



En su caso, señora Arlet Contreras (41), ¿por qué le gusta hacer ejercicios?

Este es mi escape. Yo soy ama de casa y tengo que atender mi hogar, ver a mis dos hijas, a mi esposo y eso me cansa. Sin embargo, desde que vengo aquí me desestreso y salgo más rejalada.



¿Cuánto tiempo lleva aquí?

Cuatro años. Y vengo a entrenar todos los días por una hora.



¿Ha logrado bajar de peso?

Sí, he bajado casi 10 kilos, ahora peso 71. El más feliz es mi esposo.



Blanca Limaylla (57), usted tiene un cuerpo esbelto, ¿cuánto tiempo lleva haciendo aeróbicos?

Diez años. Me encanta hacer full body, es mi pasión.



¿Su esposo debe estar feliz?

Sí (risas), se luce conmigo. Me ha pedido que no engorde.



¿Alguna vez ha sufrido de alguna lesión?

No, al contrario, aquí me siento fuerte y vital. He aprendido a comer saludable y a mi edad me veo mejor que nunca.



¿A qué se dedica además de ser una amante del full body?

Soy profesora, esposa, madre de dos hijas y abuela de dos nietos.



¿Qué le recomendaría a las mamis que se quedan en casa?

Que no se olviden de ellas mismas. A veces hacemos todo por la familia y se nos pasa dedicar un tiempo para nosotras. Les aconsejo que hagan ejercicio, se sentirán mejor.

