Conoce a María Salomón, la bella modelo de 60 años [FOTOS]

Si en Estados Unidos existe una modelo de 63 años, que hace poco fue portada de la revista ‘Sports Illustrated’. en nuestro país tenemos a María Salmón Reyes, una mujer de 60, que tiene tres hijos y tres nietos, pero que aún conserva unas curvas de infarto. Ella vive en Chorrillos y además de modelar para distintas líneas de ropa, trabaja como actriz extra en películas nacionales.



Son pocas las mujeres que mantienen sus curvas pasando los 50 y teniendo hijos, ¿cómo lo ha logrado?

Siempre me he cuidado. Hago mucho ejercicio y como sano. Me doy mis antojos, pero solo una vez al mes me permito comer pollito a la brasa o un postre.



¿Todo es natural o ha pasado por el quirófano?

Todo es natural. Mi secreto es tomar un vaso de agua con limón todas las mañanas.



¿Cuándo empezó con el tema del modelaje?

Cuando era jovencita. A los 19 años, se me acercaban señores y me decían que querían hacerme fotos. Al inicio me asustaba y no iba. Luego le pedía a mi hermana y su esposo que me acompañaran. Al ver que era un asunto serio, me quedaba. Y así empecé.



¿Qué tipo de prendas ha modelado?

Cuando era joven he modelado prendas deportivas, vestidos y sobre todo pantalones jeans.



¿Ahora sigue modelando?

Ya muy poco. Lo que he descubierto es que las productoras de cine me quieren para ser actriz extra en películas nacionales.



¿En qué películas ha trabajado?

He sido extra en la película ‘Asu Mare 2’, en producciones del director Leonidas Zegarra y muchos comerciales de telefonía y de grifos.



¿Alguna vez le han hecho una propuesta indecente?

Un par de veces, pero no hago caso. No respondo.



Cuando va a la playa ¿qué tipo de traje usa?

Una entera y escotada o un bikini, pero cuando salgo con mis nietos e hijos, prefiero estar un poco más cubierta para que ellos no se incomoden con las miradas de otros.



¿A esta edad atrae miradas?

Sí, de hombres y mujeres. Las damas me miran con recelo, imagino que se preguntarán quién soy. Y los hombres me silban, me mandan piropos.



¿Hasta cuándo piensa modelar o participar como actriz extra?

Por mí para siempre. Me gusta lo que hago. Por ahora quiero seguir participando en películas.



¿Tiene novio?

Soy viuda. Ahorita estoy conociendo a un caballero extranjero, pero no estoy en una relación.

