¡Conoce al mejor payaso del Perú! [FOTOS]

Hacer reír a un público es muy difícil, y no solo se trata de pararse en un escenario y contar chistes, sino de hacer arte.

Así lo demostraron 30 de los mejores payasos del Perú que el último fin de semana participaron en el II Campeonato Nacional de Payasos, en Independencia, cuyo ganador fue Enzo Gárate Palomino (34), profesor y miembro de la carpa La Tarumba, en Chorrillos.



Sin pronunciar palabras, Remy, su nombre artístico, alegró al respetable solo con miradas, gestos y una impresionante puesta en escena.



¿Cómo se siente ser el mejor payaso del Perú?

Es emocionante. No lo podía creer, ya habían dicho mi nombre y yo seguía sin reaccionar. Me sentía muy feliz por mí, por mi esposa Carla, que también es mi compañera de escenario, y mi hija Valentina, que es la que me da punche para seguir.



¿Esperabas ganar?

Estaba muy reñido. Yo confiaba mucho en lo que había presentado, pero los demás concursantes también hicieron presentaciones muy buenas.



¿Cómo te convertiste en payaso?

Todo empezó en el colegio cuando tenía 12 años. Yo amaba el teatro y encontré una forma de desarrollar mi talento en el arte clown. En realidad ‘Remy’ no es el típico personaje que cuenta chistes, mi acto es más teatral, como el de un mimo.



No es muy común, ¿verdad?

No, pero el payaso siempre tiene la esencia de su intérprete. Creo que el teatro y el circo influenciaron mucho en Remy.



¿En qué circos has trabajado?

De joven trabajé en algunos circos de Lima Norte, hasta que llegué a La Tarumba de Chorrillos. Para mí fue una escuela, no solo para mi arte, sino para mi vida. Hasta ahora trabajo ahí como payaso y profesor de arte.



Es decir, ayudas a construir una nueva generación de payasitos...

Los ayudo a encontrar al payasito que llevan dentro, a formar su identidad y la esencia de su personaje. Así como yo encontré el mío.



¿Por qué tu payaso se llama Remy?

Fue muy difícil escoger el nombre. Tenía que ver algo que vaya con su personalidad, apariencia y espíritu. Al final le puse Remy porque, en realidad, es mi segundo nombre (risas).



PIZZERO Y MAESTRO

¿Y a qué te dedicas cuando no eres Remy?

Bueno, además de ser profesor en La Tarumba y en mi escuela de mimos y payasos ‘Blanco y Negro Teatro’, soy un amante de la cocina. Tengo mi propia pizzería.



Eres padre, payaso, profesor, cocinero y empresario. ¿Cómo te da el tiempo para hacer todo?

Ni yo lo sé (risas). Creo que no me complico porque lo hago con gusto y buen humor. Todo lo que realizo me hace feliz, por eso he salido adelante.



Ahora representarás al Perú en el Campeonato Internacional de Chile. ¿Estás nervioso?

¡Estoy entusiasmado! Gracias a Dios, ya me ha tocado representar al país en otros torneos internacionales en los que he podido dejar el nombre de nuestro país muy en alto. Daré lo mejor de mí en esta competencia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.