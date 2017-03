Conoce a las reinas de las mototaxis de Carabayllo

En la alejada zona de Torreblanca, urbanización de Carabayllo, los vecinos se ven en la necesidad de movilizarse a diario en mototaxis, para así poder tomar un bus, ir al mercado o llegar a casa. Lo curioso es que muchos de estos vehículos están conducidos por mujeres, amas de casa luchadoras que ponen el pecho por sus familias. María Atauje (50) es la líder de estas ‘mamitas mototaxistas’ y la primera transportista de esta zona.



Señora, usted y sus socias son las reinas de las pistas...

Algo así (risas). Lo cierto es que, en el kilómetro 23.5 de la Túpac Amaru, nosotras somos las únicas mototaxistas que transportamos a los vecinos.



¿Cómo empezó todo?

Aquí en Torreblanca no había transporte. La gente tenía que caminar de 10 a 15 minutos desde sus casas hasta el paradero o mercado más cercano. Mi esposo y yo teníamos unas motos antiguas y decidimos transformarlas y convertirlas en mototaxis de tres ruedas. Eso fue hace 17 años.



¿Usted ya manejaba?

Sí, sabía manejar moto. La mototaxi era más sencilla. Lo curioso es que la gente se subía más a mi unidad que a la de mi esposo, porque decían que por ser mujer era más cuidadosa (risas).



¿Y era cierto?

Sí, claro. No es sencillo manejar en Lima, los conductores no respetan a las motos y suelen cerrarnos el paso.



¿Cómo empezaron a sumarse más mujeres?

Le conté a una amiga el detalle de que las mujeres solían subirse más a mi moto y me preguntó si ella también podía trabajar con nosotros. Entonces ahorramos, compramos una mototaxi más y ella se nos unió. Conforme íbamos comprando más unidades, convocábamos a más amas de casa.



¿Y funcionó?

Claro. Ese ha sido nuestro gancho, nos dicen las ‘reinas de las mototaxis’.



Pero debe haber ciertos peligros, ¿verdad?

Lamentablemente, sí. Al ver que somos puras mujeres, los delincuentes se aprovechan. Ya nos han robado algunas de nuestras motos, pero como les digo a las chicas, lo material se recupera, la vida no. Nuestra prioridad es estar bien.



Se nota que son mujeres luchadoras...

En todo trabajo hay peligros. Yo sé que, por ser mujeres, la gente cree que no podemos con ciertas cosas, pero se equivocan. Podemos con todo.



Muchas mamás deben dejar a sus niños en casa...

Sí. Mis hijos ya crecieron, hasta nietos tengo. Pero en algún momento tuve que hacerlo también. Cuando tenemos que llevar el pan a la casa, hay que hacer sacrificios.



¿Dónde podemos encontrarlas?

Estamos en el kilómetro 23.5 de la Túpac Amaru, en Torreblanca. Nos encuentran como E.T. Virgen del Carmen de Carabayllo. (Michael Livia)

