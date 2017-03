¡Conoce a las reinas de la playa! [FOTOS]

Se dice que la belleza femenina no sabe de edad. Así lo demostraron Rosa Araujo Pinedo (60), Juana Bravo Alvarado (74) y Luisa Uribe Quispe (75), quienes quedaron finalistas en el concurso Miss Playa Adulto Mayor 2017 que se realizó la semana pasada en la playa Punta Hermosa.



De las tres, doña Juana se llevó la corona como la abuelita más linda del verano.



Doña Juana, ¿qué se siente ser una Miss Playa 2017?

No me lo esperaba, mis amigas en el club me aplaudían y me felicitaban. Se siente bonito.



¿Cuál cree que convenció al jurado de su designación?

Cuando bailé hasta abajo. Yo bailo todos los géneros, menos el ‘totó’ (risas).



¿De joven cuando iba a la playa atraía muchas miradas?

Creo que yo atraigo por mi alegría y es que me gusta hacer reír a la gente.



¿Cuántos hijos tiene?

Cuatro hijos, ocho nietos y cinco bisnietos.



¿Cómo hace para mantener el espíritu alegre a los 74?

Una vez me dijeron: ‘Si vives triste o con pena, te vas a enfermar y hasta morir’. Por eso yo siempre quiero sonreír. Eso me ha valido porque gozo de buena salud, veo bien y no tengo dolores, mire (muestra sus piernas), no tengo ni varices ni celulitis.



PRINCESAS

Doña Luisa, usted quedó en segundo lugar...

Sí, y estoy muy contenta de ser la dama de mi amiga Juana.



Es bien alta, ¿ha sido modelo?

No, y nunca imaginé participar en un certamen de belleza y menos a mis 75 años.



¿De joven usaba bikini?

Prefiero las ropas de baño enteras, también son bonitas y femeninas. La verdad es que siempre he sido recatada y ahora más, que estoy casada.



¿Su esposo la animó a concursar?

Si usted supiera. Él es muy celoso, el día del concurso me decía ‘tápate, ponte la ropa que te están mirando’.



¿Tiene nietos? ¿Qué dice la familia de su participación?

Tengo cuatro hijos, 11 nietos y 12 bisnietos. Todos se alegran, menos mi esposo (risas).



¿Cuál fue su estrategia para conquistar al público?

Modelar, caminé con mucha seguridad.



TERCERA FINALISTA

Señora Rosa, ¿cómo se animó a participar de este concurso?

Mis amigas me animaron. Al inició no quise, pero luego tomé valor y lo hice.



Veo que las tres se llevan muy bien, ¿su amistad surge desde el concurso?

No, nosotras nos conocemos en el CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor) de Villa El Salvador. Allá vamos para recibir talleres ocupacionales, hacemos Feng Shui, aprendemos a tejer, bordar, etc.



¿Y usted cómo logró el tercer puesto?

Al momento de modelar, tomé mi sombrilla y caminé coqueta frente a todos, lancé besos, hice guiños al público y me funcionó porque fui elegida entre las tres primeras. Este concurso ha demostrado que para sentirte bella no importa la edad.

