Además de un accesorio de moda es un aliado de tu salud. La tecnología cada vez no sorprende y esta vez lo hace Huaweit con un reloj que no solo permite conocer la hora sino que además cuenta las calorías, el ritmo cardiaco así como las horas de sueño. Estas y otras características son propias del Huaweit Fit, un reloj inteligente que brinda programas de entrenamiento completos y que te permite tener un mejor estilo de vida.



1. Para entrenar

Si te gusta nadar, montar bicicleta o realizar alguna actividad física todos los días, el Huawei Fit ofrece un sistema de entrenamiento en tiempo real. Luego del ejercicio, este smart fitness muestra la cantidad máxima de oxígeno utilizada, el tiempo de recuperación y la puntuación de entrenamiento. Además, su diseño es ligero (pesa 35 gramos) lo que permite que te ejercites de manera más confortable.





Huawei Fit Huawei Fit

2. Para cuidar la salud

Si ya tienes el chip mental de preocuparte por contar con un estilo de vida saludable, salir a correr por lo menos tres veces por semana o ir al gimnasio, este dispositivo es un complemento. No solo es capaz de medir la actividad física, sino que cuenta con programas que monitorean tu ritmo cardíaco y los patrones de sueño, con lo cual podrías saber cómo está funcionando tu corazón y si estás descansando lo suficiente cada día.



3. Para empezar con el training

Si todavía no te animas a ejercitarte con frecuencia, con este nuevo dispositivo puedes comenzar a intentarlo. Este reloj te ayudará y te motivará a no estar estático por mucho tiempo. Podrás ver tus progresos cada vez que tengas la oportunidad de practicarlo.



Reloj te permite entrenar con seguridad. Reloj te permite entrenar con seguridad.

4. Camina seguro con el corazón saludable

Cuando caminas rumbo a casa, al trabajo o a clases, e incluso cuando manejas; sea cual sea la acción que realices, tu organismo se mantiene activo y por ende tu corazón. Es así que, el Huawei Fit permite llevar el conteo de tu ritmo cardiaco, de modo que podrás saber si las pulsaciones están dentro de los estándares promedio y así llevar un buen control del mismo.



5. Resistente al agua

Si te encanta la natación, el Huawei Fit es resistente al agua. Por lo que lo podrás llevarlo a la playa o a la piscina sin la preocupación de que se malogre. Este dispositivo es capaz de sumergirse hasta 50 metros de profundidad bajo el agua.



Puedes nadar porque es resistente al agua. Puedes nadar porque es resistente al agua.

6. Mensajes desde la muñeca con estilo

Un reloj inteligente te notifica cuando recibes los mensajes en tu smartphone. Este wearable además de avisarte pesa 35 gramos y es fácil de usar. Está disponible en color negro y naranja.



7. Batería inacabable

Un beneficio de suma utilidad es que este dispositivo tiene una duración promedio que puede alcanzar los seis días de funcionamiento dependiendo del uso que se le dé. Además, la carga de la batería demora aproximadamente una hora.



* El huawei Fit está disponible exclusivamente en tiendas Claro y viene en pack junto al huawei Mate 9.



Reloj Inteligente. Reloj Inteligente.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.