Santiago Benegas Esquicha (67) es un sereno dedicado al cuidado de las calles de Villa El Salvador, pero cuando está en su casa y recuerda a su pueblito en Moquegua, compone lindas canciones, entre ellas marineras, que luego canta a su nieta de nueve años.



¿Qué es primero, sereno o compositor?

Primero fui mecánico. Trabajé por 11 años para la empresa Volkswagen. Luego fui chofer, ahora sereno y compositor.



¿Por qué dejó la mecánica?

Intenté poner mi negocio, pero no me funcionó.



¿Usted es de Lima?

Soy del Matalaque, de Moquegua. Llegué a Villa El Salvador a los 16 años.



¿Hace cuánto descubre su habilidad por la música y la composición?

Ahora que lo pienso, desde los 16 años escribía frases que se me ocurrían por las noches, pero por el trabajo y las responsabilidades no me dedicaba por completo a crear. Ahora que tengo más tiempo, mis noches son para componer.



¿Qué tipo de música compone?

Marinera. He escrito 13 canciones. La primera en escucharlas es mi esposa, luego mi nieta Angela. A sus 9 añitos me apoya, por eso la quiero mucho. Aquí está vestida con su traje de marinera.



¿Cuál es su fuente de inspiración?

Todo. Mi tierra en Moquegua, mi esposa, mi barrio de Villa El Salvador. Voy a cantarle una marinera inspirada en mi distrito. “Era un día de invierno cuando a Villa yo llegué, con cuatro palos y esteras mi chocita yo paré. Al lado mi palomita, que por amor me siguió, nacieron nuestros hijos ¡Bendito arenal!”.



¿En qué momento escribe?

Los abuelitos de mi edad llenan crucigramas, yo compongo. Durante las noches estoy escribiendo aquí en mi cuaderno.

¿Usted canta?

La voz no me da para cantar. Yo solo hago la letra de las canciones, a veces sí tengo que cantarlas.



¿Quién le gustaría que entone sus canciones?

Me gustaría que fueran Los Ardiles, la señora Eva Ayllón o Gianmarco, sería grandioso.



¿Sus vecinos han escuchado sus temas?

Sí, les he cantado. Una vez, me invitaron a la inauguración de una residencial de aquí de Villa El Salvador y canté una de mis marineras, yo no soy cantante, pero les gustó la composición.



VIDA DE SERENO

¿Cómo llega a ser sereno?

Por necesidad. Uno siempre quiere trabajar. Además, para ser sereno se tiene que ser una persona correcta y tratar a la gente con respeto y yo lo hago. Me gusta aportar en el mantenimiento de la seguridad de mi distrito.



¿A qué se dedica?

Soy chofer de la patrulla.



Como sereno pasa por situaciones peligrosas, ¿no?

Sí, cuando hay persecuciones a delincuentes. Los perseguimos en la unidad, es como en una película de acción. No paramos junto con la policía hasta detenerlos.



¿Cuántos hijos tiene?

Tengo tres hijos, siete nietos y una sola esposa (risas).

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.