Consejos de amor: "Hace 4 años que estoy solo"

MIGUEL (40).- Estimada doctora Carmen, hace cuatro años que estoy solo y no entiendo por qué, si mis intenciones son serias y solo deseo ser feliz. Quizá se deba a que no deseo involucrarme en una relación pasajera e informal, busco a una señorita sincera, cariñosa y desinteresada con quien iniciar una relación de mucho respeto y consideración.



No tengo hijos y me considero un hombre trabajador, sencillo y apasionado. Estoy seguro de que mi vida cambiaría positivamente con el amor de una dama que tenga hasta 40 años. Me pueden llamar al teléfono 980-299-756.

Mira hijito: Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero sincero y trabajador que tenga buenas intenciones para formar una bonita relación. Ten fe que pronto llegará a tu vida la mujer indicada. Sé caballero y muestra lo mejor de ti. Suerte.