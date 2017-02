Consejos de amor: Estoy solo hace mucho tiempo

ADRIANO (55).- Buenos días, doctora Carmen, ayer fue ‘Día de los enamorados’ y, como en los últimos años, la pasé solo y triste. Estoy sin pareja desde hace buen tiempo y ya no deseo continuar así. Por eso se me ocurrió escribirle, quisiera que me ayude a conocer a una mujer buena, sencilla, de corazón noble y que tenga hasta 55 años.

De mí puedo decir que soy amoroso, trabajador y hogareño. Mi familia piensa que ya no estoy en edad para buscar una novia, pero estoy seguro de que eso cambiará cuando conozca a una persona especial. Mi teléfono es: 9393-45972.

MIRA HIJITO

Haces bien en no cerrarle las puertas al amor. Aunque encontrar a la persona adecuada toma tiempo, eso no significa que debas renunciar a ello. Pronto llegará una mujer que te quiera y podrán compartir lindas experiencias. Por lo pronto, prepárate para darle todo lo mejor. Demuestra que eres un caballero. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com