Consejos de amor: "Hace mucho tiempo que estoy solo"

PRÍNCIPE (56).- Buenos días doctora Carmen, soy asiduo lector de su columna y espero que me pueda ayudar a encontrar el amor de una buena mujer. Hace mucho tiempo me encuentro sin pareja por esperar a la persona indicada, soy un hombre trabajador, bueno, cariñoso y honesto. Me gustaría conocer a una dama de cualquier edad, que desee iniciar una relación bonita y, sobre todo, seria. Prometo poner de mi parte para que nuestra unión tenga futuro. Las damas interesadas me pueden escribir a: prince.cc1@hotmail.com.

Mira hijito: Hay muchas damas solteras que se sentirían felices de conocer a un caballero sincero, leal y trabajador con quien compartir una bonita relación. Estoy segura que pronto llegará la dama indicada a tu vida. No te apresures y conócela bien antes de entregar tu corazón. Suerte.