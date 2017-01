Consejos de amor: El trabajo afectó mi relación

FELI (49).- Estimada doctora Carmen, yo he sufrido mucho por amor. Mi última pareja me dejó porque no entendía mi trabajo. La verdad es que mi labor es muy agobiante, tengo muchas responsabilidades en la empresa y eso me obliga a estar fuera de casa largas horas.

Estas ausencias afectaron mi relación y la mujer que amaba decidió dejarme. Ahora, quiero darme la oportunidad de conocer a una dama que comprenda mi trajín laboral y juntos podamos hacer una vida en común. La interesada puede llamarme al 974-898-617. Muchas gracias.

MIRA HIJITO

Es una pena que te hayan dejado por ser tan responsable con tu trabajo, pero antes de juzgar a tu expareja, debes hacer una autocrítica y determinar qué hiciste mal para que ella actuara de esa manera. De pronto se sintió desatentida y pensó que no la querías. Ahora que estás listo para el amor, trata de hallar un equilibrio entre tu trabajo y tu vida sentimental. Suerte.

