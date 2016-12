Consejos de amor: Ya no aguanto a mi esposa

ARTURO (34).- Hola, doctora Carmen, me casé hace dos años, pero siento que mi relación en la convivencia es muy difícil. No sé qué está pasando, mi esposa es hoy muy diferente. Cuando éramos novios, era más atenta y estaba pendiente de mí. Pero ahora reniega de cosas insignificantes, se altera y hasta tenemos terribles peleas por temas económicos y personales.

Creo que esta situación ya no da más. Espero, a través de su columna, poder conocer a una dama sincera, alegre y, sobre todo, respetuosa, entre 20 a 40 años. Escribir a: waltericaldi@live.com

MIRA HIJITO

Antes de empezar una nueva relación, lo más razonable es conversar y aclarar dudas con tu esposa. Ten en cuenta que estás casado y no me parece lógico que estés buscando una nueva pareja. Si como dices, la situación no da para más, primero debes resolver tu situación. Suerte.

