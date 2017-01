Consejos de amor: La amaba y se burló de mí

WALTER (43).- Estimada doctora Carmen. La felicito por su columna tan leída y exitosa. Le cuento que soy un hombre que ha tenido muy mala suerte en el amor. Hace cuatro meses terminé con mi novia, ya que me engañó con dos hombres. Yo le di todo mi amor, cariño y confianza, y ella se burló de mí. La quise mucho y pensé que no iba a poder superar lo que me hizo, pero ahora soy optimista. Me gustaría conocer a una dama sincera, alegre y, sobre todo, respetuosa, que tenga entre 20 a 40 años. Interesadas pueden escribirme a: waltericaldi@live.com.

Mira hijito: Me alegra que hayas podido superar la traición de esa persona y que estés listo para iniciar una nueva relación. Te aconsejo que borres de tu mente las cosas malas del pasado. Todas las mujeres son diferentes y mereces conocer a alguna que sea noble y sincera contigo. Esa dama llegará a ti. Suerte.

