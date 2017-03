Consejos de amor: "La amaba y me dejó"

JOSÉ.- Buen día doctora Carmen, no sé cómo escribir esta carta, pero empezaré contándole que la mujer que amaba me dejó por otro hombre hace tres años. Pero esto no es lo peor. Después de ese duro golpe, ella me buscó para pedirme perdón y que volviéramos a ser la misma pareja de antes. Yo, como estaba confundido, acepté. Incluso teníamos intimidad y estaba a punto de recibirla nuevamente en mi casa. Todo se truncó cuando me enteré de que seguía viviendo con el tipo por el que me dejó. No entiendo qué quiso hacer. Hoy me siento mejor y deseo rehacer mi vida. Busco a una joven simpática, de preferencia de la selva. Escribir a josesolterox@hotmail.com



Mira hijito: Creo que has debido estar muy enamorado para aceptar volver con una mujer que te engañó de la peor forma. Te aconsejo que olvides esa etapa de tu vida. Mira hacia adelante con una nueva actitud. Estoy segura de que una dama llegará a tu vida y la llenará de felicidad. Suerte.

