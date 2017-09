Consejos de amor: "La amaba y me dejó"

TOMY.- Estimada doctora Carmen, la soledad me agobia y me gustaría encontrar el amor a través de su columna. Hace mucho que la persona que amaba me dejó. Sin embargo, de esa relación yo solo quiero recordar los bellos momentos, tal vez Dios ponga a otra persona en mi camino. Es por eso que, a través de usted, quisiera conocer a una dama de 18 años en adelante. No importa su apariencia, pues para el verdadero amor lo único que vale son los sentimientos. Las damas interesadas en conocerme pueden llamarme al número: 983-407024.

Mira hijito: La actitud es muy importante a la hora de conocer a una chica. Me parece bien que guardes los bellos momentos que viviste en el pasado. Si esa persona se fue de tu lado, simplemente no era para ti. La vida te tiene reservado algo especial. Da lo mejor para llegar a su corazón. Suerte.