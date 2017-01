Consejos de amor: La amaba y me engañó

DANY (41).- Buenos días, doctora Carmen, hace años viajé al norte del país y conocí a una hermosa mujer de la que me enamoré. Tuvimos una apasionada noche y producto de eso, ella salió embarazada. La llevé a vivir conmigo a Ica y criamos a nuestro pequeño. Todo era felicidad, hasta que un día me destruyó al decirme que ese niño no era mi hijo y que, cuando la conocí, ella ya estaba embarazada.

Eso me dejó devastado, porque además me alejó del niño al que crié como mío. Ella jugó conmigo, pero hoy quiero superar esa etapa y reconstruir mi vida con una mujer que me quiera de verdad. Mi número es el 925-036-221. Muchas gracias.

MIRA HIJITO

Es muy duro lo que has vivido, pero creo que lo mejor para ti es que olvides esa mala experiencia. Hay muchas damas solteras, nobles y leales que estarían encantadas de conocerte. Deja atrás los rencores y decídete a vivir y disfrutar el amor con la mujer indicada. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com