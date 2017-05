Consejos de amor: La amaba y no me tomaba en serio

ANÍBAL.- Querida doctora Carmen, tuve una relación de cuatro años con una mujer a la que amaba mucho. No llegamos a la convivencia por culpa de sus padres. Fui insistente en ese tema porque sentía que era el momento de formar una familia con ella y sus dos hijos, pero luego me di cuenta de que no tomaba interés en mí ni en mis palabras, no sé si debido a su inmadurez o por falta de amor.

Al final, cada quien siguió su camino. Me dolió separarme, los primeros días no quería hacer nada, pero ya me he recuperado. Si alguna dama se anima a conocerme, mi número telefónico es el 952-352-358.

MIRA HIJITO

Es evidente que tu pareja no estaba interesada en una relación a futuro contigo. Pero me da gusto que pienses en rehacer tu vida con una mujer que te ame y respete. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero de buenos valores y sentimientos. Pronto la conocerás. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com