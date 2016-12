Consejos de amor: Estoy solo hace muchos años

CÉSAR (37).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y le pido que me ayude a encontrar el amor, ya que llevo muchos años solo. Me considero una persona comprensiva, sencilla y muy sociable, por eso no entiendo en qué me estoy equivocando para tener tan mala suerte con el sexo opuesto.

Le escribo para que me ayude a superar esta etapa de soledad. Lo único que quiero es amar y hacer feliz a una mujer especial, que quiera una vida en pareja y planificar un futuro lleno de buenos momentos. Si alguna dama está interesada puede llamarme al 99394-4050. Muchas gracias.

MIRA HIJITO

El amor a veces tarda, pero siempre llega. No pienses en la buena o mala suerte, confía en tus virtudes y capacidades para hacer feliz a la persona ideal y verás como pronto esta mujer aparecerá en tu vida y todo cambiará. Debes mantener una actitud más positiva. Suerte.

