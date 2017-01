Consejos de amor: Busco un amor para ser feliz

WILMER (37).- Estimada doctora Carmen, le cuento que soy de Chiclayo, pero actualmente vivo en Lima. Soy un tipo muy alegre, educado, buena onda y casi nunca me molesto, porque tomo la vida con mi mejor cara. Le escribo porque estoy solo y creo que ya es el momento de ‘sentar cabeza’ e iniciar una relación seria.

No le voy a mentir, he tenido varias enamoradas, pero lamentablemente no he podido encontrar en ellas a esa mujer compatible con mis ideas. La interesada me puede escribir a: soytumundo18@gmail.com

MIRA HIJITO

Te felicito por tus deseos de tener una relación seria. Hay muchas chicas solteras que estarían felices de conocer a un caballero trabajador, sincero, detallista y que sepa respetar a las damas. A través de esta columna, muchas parejitas se han conocido y ahora viven felices. Lo importante son los sentimientos. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com