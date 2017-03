Consejos de amor: "Busco un amor para ser feliz"

DEIVID (24).- Estimada doctora Carmen, creerá que soy muy joven para buscar desesperadamente el amor, pero le cuento que a mi corta edad ya tuve decepciones y eso me apena porque, como cualquier chico de mi generación, deseo una relación bonita al lado de una señorita.



Mis amigos son felices con sus parejas: se van a la playa, a fiestas y pasan algunos días de la semana juntos. Nada de eso tengo y por eso le escribo. Me encantaría conocer a una persona buena y honesta. Me pueden escribir al WhatsApp: 967-004-443.

Mira hijito: Todos hemos sufrido decepciones, pero hasta de las malas experiencias se aprende. Eres muy joven, estás en una etapa de tu vida donde debes disfrutar a plenitud cada momento. El amor llegará a tu vida y hará que olvides todo lo malo que viviste. Paciencia. Suerte.

