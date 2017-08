Consejos de amor: Busco un amor para ser feliz

MICHAEL (41).- Buenos días doctora Carmen, necesito de su ayuda. Conocí a una mujer quince años mayor que yo. A pesar de que me atraía mucho y lucía bien, no pude entregarle mi corazón debido a la diferencia de edades. Ella había enviudado y pude darme cuenta que quería una compañía. Lamentablemente, no le pude ofrecer eso, me mostraba frío a su lado, lo que hizo que de a pocos se aleje de mí.

Aún considero que perdí una gran oportunidad a su lado, pero también pienso que todavía puedo encontrar el amor de una dama y sentirme feliz con ella. Me pueden llamar al 9872-98159.

MIRA HIJITO



El amor tiene que ser mutuo. Si solo te sientes atraído por alguien y notas que ese interés no avanza, es mejor ser claro y no continuar. Que esta experiencia amorosa te sirva de ejemplo para tu siguiente relación. Estoy segura que muy pronto conocerás a la mujer de tus sueños. Actúa con madurez. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com