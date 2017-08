Consejos de amor: "Busco un amor para toda la vida"

ALFREDO (34).- Estimada doctora Carmen, la felicito por su prestigiosa columna y sus buenos consejos. Le comento que soy un padre soltero, trabajador y responsable, que desea rehacer su vida con una buena mujer. Con esta persona no desearía una aventura, sino compartir el resto de mi vida. Lamentablemente, cuando formé una familia, esta no funcionó. Sin embargo, estoy convencido de que puedo aspirar al amor verdadero.

Me gustaría que ella sea soltera de preferencia, cariñosa, alegre y tenga hasta 40 años de edad. Me pueden llamar al teléfono: 988-929-863.

Mira hijito: Gracias por tus comentarios. Me encanta que creas en el amor y en la idea de que puedes encontrar a alguien especial. No dudo de que será así, ya que un hombre con las virtudes que me comentas, merece una dama que lo ame y respete. Brinda lo mejor de ti a la mujer indicada. Suerte.