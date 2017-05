Consejos de amor: "Busco dama sencilla y cariñosa"

MAURICIO (37).- Estimada doctora Carmen, hace unos meses leí en este espacio la carta de una señorita que había tenido malas experiencias en el amor. La llamé y empezamos una bonita amistad. Nos llevábamos bien, pero cada vez que queríamos conocernos en persona, algo pasaba. Un día ya no me contestó y después su teléfono estaba fuera de servicio. Hasta el momento no sé nada de ella, solo espero que esté bien. Eso me motivó a enviarle mi carta. Si alguna dama sencilla, honesta y cariñosa está interesada en conocerme, puede llamarme a mi celular: 998-917-483.



Mira hijito: Por algo suceden las cosas, tal vez esa señorita no era para ti. Te felicito por voltear la página e intentar conocer a otras mujeres. Da lo mejor para conseguir tus objetivos personales, demuestra que eres un caballero sincero, leal y con mucho amor para brindar a una dama soltera. Pronto hallarás la felicidad. Suerte.

