Consejos de amor: Busco una dama solterita

SALVADOR (33).- Querida doctora Carmen, soy un hombre soltero, trabajador y muy dedicado a su vida personal y laboral. Me siento contento con lo que he logrado hasta ahora, pero aún me falta encontrar un amor. He conocido mujeres muy guapas, pero desgraciadamente siempre están casadas o comprometidas.

A mí no me gusta meterme en problemas y por ello no ando buscando damas que ya tienen pareja. Por eso le escribo, quisiera conocer a una señorita soltera, sincera y sensible. Puede escribirme a: salvador_venu@hotmail.com

MIRA HIJITO

Me parece bien que sepas respetar a las mujeres comprometidas porque esos asuntos son bien complicados. Con esa actitud me demuestras que eres una persona respetuosa. Si eres un caballero sincero y trabajador, ten la seguridad que muy pronto conocerás a la mujer de tus sueños. Suerte.

