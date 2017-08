Consejos de amor: "Busco formar una familia"

LEOVIGILDO (48).- Buenos días, doctora Carmen, le mando muchos saludos y a la vez le pido su ayuda. Mire, por distintas razones no he podido concretar una relación amorosa y formar una familia. Incluso llegué a pensar que nunca cumpliría uno de mis grandes sueños: convertirme en papá. Sin embargo, hoy vengo renovado. Siento que la esperanza es lo último que se pierde. Sé que ya no soy tan joven, pero soy un profesional muy trabajador, responsable y con ganas de salir adelante. Quisiera conocer a una mujer noble y sincera que también esté interesada en ser mamá. Por favor responder con seriedad. Mi correo electrónico es: milo59949@hotmail.com.





Mira hijito:

Deja atrás los problemas del pasado. Ahora que vienes renovado, enfócate en lo que buscas. Mira hacia adelante y, si antes cometiste algún error, no lo vuelvas a repetir. Estoy segura de que encontrarás respuesta a tu carta y conocerás a la mujer ideal para ti. Pero todo depende de cómo te lleves en la relación. Suerte.