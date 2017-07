Consejos de amor: Busco a una mujer cariñosa

PABLO (38).- Estimada doctora Carmen, recurro a usted para acabar con esta soledad que vivo desde hace muchos meses. Confieso que soy un poco tímido, pero poseo otras cualidades como la comprensión, la sencillez y lealtad.



Además, tengo buenos sentimientos y por eso no me explico por qué me cuesta tanto encontrar pareja. Estoy interesado en superar esta etapa de soledad y conocer a una mujer cariñosa que tenga entre 19 y 55 años. Las señoritas interesadas pueden llamarme al 958-056-645.

MIRA HIJITO



Ten paciencia, a veces lo mejor tarda en llegar. Te aconsejo que superes la timidez y, por el contrario, si eres un hombre de buenos valores, puedes demostrárselo a la persona indicada. Estoy segura de que pronto conocerás a la mujer de tus sueños y formarás un lindo hogar. Suerte.

