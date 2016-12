Consejos de amor: busco mujer para formar un hogar

ANDRÉS.- Estimada doctora Carmen, la saludo y deseo que pase unas hermosas fiestas navideñas. Le comento que hasta hace un tiempo tenía una pareja, pero terminé con ella porque descubrí que era una mujer muy materialista. Solo le importaba que le hiciera regalos. Yo soy un modesto fabricante de muebles y muchas veces el dinero no me alcanzaba para satisfacer sus caprichos. Por eso decidí terminar mi relación. Desde entonces estoy solo. Espero, con su ayuda, conocer a una dama sencilla para formar un hogar. Puede llamarme al: 964-309-567.



Mira hijito:

​

Tuviste una mala experiencia, pero el mundo no se acaba. Tu carta será leída por mujeres solas que como tú, buscan una oportunidad para ser felices. En una pareja donde existe amor sincero, las cosas materiales pasan a segundo plano, pues ambos se esfuerzan para conquistar sus metas. Pronto acabará tu soledad. Suerte.