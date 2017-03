Consejos de amor: Busco a la mujer de mi vida

ENRIQUE (39).- Buen día doctora Carmen, le cuento que mi trabajo, las responsabilidades con mis padres y mi propia actitud de cerrarme a las nuevas oportunidades han hecho que hasta el momento no pueda formar un hogar. Después de pensar mucho, me he dado cuenta que es el momento de tener una compañera con la cual compartir mi vida.

Soy un hombre sincero, cariñoso y muy detallista. Por eso quisiera conocer a una dama para iniciar una linda amistad. Tampoco quiero apresurarme y de frente decirle que sea mi novia. El tiempo lo dirá. La interesada puede llamarme a mi celular: 980-299-756.

MIRA HIJITO

Deja atrás el pasado, las lamentaciones ya no sirven de nada a estas alturas. Plantéate nuevos objetivos y enfócate en cumplirlos. Estoy segura de que muy pronto conocerás a la persona indicada. Fortalece tus cualidades y siempre muestra una sonrisa. Pronto tu vida cambiará. Suerte.

