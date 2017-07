Consejos de amor: Busco a la mujer de mi vida

ESTANISLAO (44).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y le pido que me ayude. Soy un hombre que a base de esfuerzo ha salido adelante. De niño tuve que trabajar y estudiar y eso me hizo un hombre fuerte y maduro.



Estudié la carrera de Administración y soy muy emprendedor. Me gustaría conocer a la mujer de mi vida para surgir juntos haciendo empresa. Mi última pareja no era progresista y por eso no pudimos salir adelante en nuestra relación. Interesadas comunicarse al: 952-352-358.

MIRA HIJITO



Me gusta tu actitud, siento que tienes claro lo que deseas para tu futuro y eso es bueno. Es una pena que tu anterior pareja no haya podido seguir tu ritmo de vida, pero estoy segura que pronto llegará esa mujer y será tu ‘media mitad’. Solo te aconsejo que respetes a las personas por sus valores y sentimientos. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com