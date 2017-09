Consejos de amor: "Busco pareja para forma mi familia"

NELSON (33).- Estimada doctora Carmen, soy un hombre trabajador y carismático que con mucho esfuerzo ha logrado obtener una casa propia. No tengo vicios y en mis días libres hago deporte. A veces siento que me he dedicado tanto a ahorrar que olvidé disfrutar de las reuniones familiares y salidas con mis amigos. Sin embargo, sé que no es tarde para retomar mi vida, conocer a una mujer buena y formar una familia. Por eso le escribo, doctora, ya no estoy para juegos. Las señoritas que me escriban, por favor que lo hagan con seriedad. Mi correo es: comandonelson83@gmail.com.



Me parece bien que tengas esa actitud optimista de volver a empezar. Solo te pido que te liberes de cualquier sentimiento de culpa que te impida avanzar. A las mujeres nos agradan los caballeros decididos, que sepan bien lo que desean en la vida, románticos y trabajadores. Pronto tu vida cambiará. Suerte.