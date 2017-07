Consejos de amor: Estoy cansado de vivir en soledad

RAMÓN (60).- Estimada doctora Carmen, le escribe un hombre jubilado que está cansado de vivir en soledad. Hace muchos años me separé de la madre de mis hijos y desde ahí no he vuelto a encontrar el amor. Sin embargo, hoy que mis hijos ya están grandes y se valen por sí solos, puedo empezar a pensar en mi felicidad.

Mi objetivo es encontrar a alguien con quien pueda compartir todos los años que me quedan de vida. Si alguna mujer está interesada en conocerme, puede llamarme al 990-934-377. Estaré muy feliz de atenderla. Muchas gracias, doctora.

MIRA HIJITO

Eres un hombre maduro y me alegra que sigas buscando la felicidad. El amor puede llegar a tu vida si te animas a salir un poco más y te muestras disponible. Estoy segura de que con tu carta lograrás captar la atención de alguna mujer solitaria como tú, solo te pido que vayas con cautela y te des el tiempo de conocerla bien. Mucha suerte.

