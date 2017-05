Consejos de amor: Cantante busca amor sincero

FELIPE (30).- Buenos días doctora Carmen, soy un joven artista. Me gusta cantar y siempre tengo presentaciones en algunos lugares públicos de Lima. Le cuento que debido a esos pequeños conciertos he logrado sumar una lista de fanáticas que me siguen, pero también me buscan para tener algo conmigo.

Yo las evito, aunque sé que eso es parte del trabajo y lo tomo con naturalidad. Sin embargo, a veces siento que necesito tener una relación que me dé estabilidad. Quisiera que me ayude a conocer a una mujer bonita, buena, sensible y especial. Escribir a: felipeblue29@gmail.com

MIRA HIJITO

La fama o popularidad es un tema bastante complicado de manejar, sobre todo si no tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Me parece muy bien que evites situaciones que no deseas y te reserves para una relación más estable. La mujer que llegue a tu vida debe quererte por lo que eres como persona. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com