Consejos de amor: Era muy celosa con mis amigas

ESTEBAN (31).- Estimada doctora Carmen, terminé con mi enamorada por su falta de confianza. Soy fotógrafo en una agencia de modelos y tengo amistad con muchas de las chicas. Mi pareja era muy celosa y me exigía que renuncie a mi trabajo porque creía que yo la engañaba con estas mujeres. Luego de una discusión, decidimos acabar nuestra relación. Ahora le escribo porque no pienso ahogarme en la tristeza de esta ruptura, quisiera que me ayude a conocer a una señorita con quien entablar una bonita amistad y, tal vez, una relación en un futuro. Mi correo es estebanmar88@hotmail.com.





Mira hijito: Lamento lo que pasó con tu pareja, pero para que una relación funcione, la confianza es muy importante. Cuando hay amor sincero, todas esas cosas pasan a segundo plano porque existe respeto, lealtad y sinceridad. Deja atrás el pasado y prepárate para dar tu amor a la mujer indicada. Suerte.