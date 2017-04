Consejos de amor: "Una chica me rompió el corazón"

JOSUÉ (42).- Estimada doctora Carmen, le cuento que hace unos años mantuve una bonita relación con una chica, pero duró lo que tenía que durar. Ella terminó conmigo y me rompió el corazón. Lo peor es que cuando enfrentaba ese proceso, falleció mi madre, que era mi gran compañera y amiga. Desde ese momento pasé por una fuerte depresión y viví en soledad. Ahora que han pasado muchos meses, he decidido buscar mi felicidad. Quiero a una mujer que me ayude a recuperar la sonrisa y la fe en el amor. La interesada puede llamarme al 989-707-310. Estaré esperándola. Gracias.

Mira hijito: Me apena saber que atravesaste momentos muy difíciles, pero te felicito porque lograste levantarte y hacerle frente a las circunstancias. La mala experiencia de una relación no debe destruir tu fe en el amor. Ahora que estás listo para volver a empezar, date tiempo para conocer a la persona que responda tu carta. Mucha suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.