Consejos de amor: "Las chicas solo me ven como amigo"

ROGER (25).- Hola, querida doctora Carmen. Le comento que soy un hombre romántico, sincero y respetuoso, pero estas cualidades no parecen llamarle la atención a las mujeres que frecuento. Creo que solo me ven como un amigo y eso me limita de poder intentar algo con ellas. Por eso le escribo, necesito que me dé un consejo para que las chicas me vean interesante y también tener la oportunidad de iniciar una relación a través de su columna. Me gustan las damas delgadas, entre 18 y 30 años, sinceras, amorosas y comprensivas. Pueden escribirme al correo:

kian_von_d@hotmail.com

Mira hijito: De cómo te vean las chicas tiene mucho que ver con tus formas, de pronto tú mismo te colocas en la zona de amigo. Aparte de ser amable y caballero, necesitas lanzar frases de pretendiente. Por ejemplo, en vez de decir ‘qué lindo tu cabello’, di ‘qué sexy te ves hoy’. Solo mide el tono, para que no parezcas un atrevido. Suerte.

