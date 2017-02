Consejos de amor: Un chisme acabó con mi relación

MARIO (33).- Buenos días, doctora Carmen, por culpa de los chismes he vivido la peor decepción de mi vida. Hace un par de meses mi enamorada terminó conmigo, porque pensó que le fui infiel con una compañera de trabajo. Estoy seguro que quien difundió ese rumor fue mi mejor amigo, que en el fondo estaba interesado en la que era mi chica.

Yo me esforcé para que me creyera, le insistí muchas veces, pero no lo hizo. He decidido dejar esa mala experiencia atrás y conocer a una linda mujer, de noble corazón y espíritu sensible. Las damas interesadas me pueden escribir a: marioavenhb@gmail.com.

MIRA HIJITO



Haces bien en dejar atrás el pasado. Si como dices, ella no confió en ti y le dio más atención a los chismes, lo mejor fue poner fin a una relación donde existía desconfianza. Por otro lado, esfuérzate en cultivar la sinceridad y confianza mutua en tu futura relación. Sé claro, sincero y respetuoso con la dama que conozcas. Suerte.

