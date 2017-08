Consejos de amor: "Los chismes mataron mi relación"

MARIO (33).- Querida doctora Carmen, por culpa de los chismes he pasado el peor sufrimiento de mi vida. Hace un par de meses, mi pareja terminó conmigo porque creyó que la engañaba con una compañera de trabajo. Y creo que quien esparció ese rumor fue el que consideraba mi mejor amigo, que en el fondo estaba interesado en ella. Hablé con mi pareja y no me creyó, le insistí hasta la humillación y nada. Ahora quiero dar vuelta a la página y conocer a una chica de noble corazón. La dama interesada me puede escribir a: marioavenhb@gmail.com.

Mira hijito: Personas malintencionadas hay en todas partes, siempre debes cuidarte y no confiar demasiado. Te felicito por seguir tu camino. Hiciste todo lo que pudiste para salvar la relación y si ella no supo comprenderte, entonces no era para ti. Sé que conocerás a la mujer de tu vida. Suerte.