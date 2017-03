Consejos de amor: Estoy solo hace cinco años

ERICK (34).- Buenos días, doctora Carmen, le escribo porque me gustaría que me ayude a conocer a una señorita que ilumine mi vida. Hace cinco años no tengo pareja, la he buscado en más de una oportunidad, pero no he tenido suerte de conocer a una dama que me haga sentir amor.

Soy admirador de los poetas y deseo compartir mi vida con una buena chica. Por ello, quiero conocer a una mujer que tenga entre 20 y 35 años, que sea soltera, cariñosa, alegre y sencilla. No me interesa el aspecto físico ni la condición social. La persona indicada, por favor comunicarse al: 950-173611.

MIRA HIJITO

Me alegra que no pierdas las esperanzas de enamorarte. Si en cinco años no has logrado amar a alguien, es porque la dama que estará a tu lado debe ser muy especial. No pierdas la paciencia, pues estoy segura que esa mujer llegará pronto a tu vida y tendrán una linda relación. Suerte.

