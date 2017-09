Consejos de amor: Tengo el corazón solitario

FERNANDO (25).- Buenos días, doctora Carmen, le cuento que mi corazón está solitario desde hace tres años. Me va bien en el trabajo y tengo buena salud, pero para mí también es importante compartir mis penas y alegrías con una compañera. Estoy interesado en conocer a una mujer de buenos sentimientos, sociable y, sobre todo, sincera. Sé que aún soy muy joven y aunque no lo crea, mis metas en la vida son muy claras. Si alguna señorita me da la oportunidad de demostrarle cómo soy, puede escribirme a mi correo electrónico: fernandex_3493@hotmail.com.



Mira hijito: Eres muy joven para estar preocupado, lo bueno es que te diste cuenta de que necesitas un amor sincero y enviaste tu carta. Gracias por la confianza. Estoy segura de que muchas mujeres solteras estarían encantadas de conocer a un caballero honesto y de buenos sentimientos. Muestra respeto a las damas. Suerte.