Consejos de amor: "Una decepción no me permitía avanzar"

JOSÉ (35).- Estimada doctora Carmen, hace buen tiempo que estoy solo y pienso que ya es hora de darme una nueva oportunidad en el amor. Una decepción del pasado no me permitía avanzar, pero estoy contento de haber superado ese episodio de mi vida. Después de tanto pensar, llegué a comprender que esa señorita no era la indicada para mí. Ahora quisiera conocer a una mujer sencilla y cariñosa con quien pueda formar una amistad sincera y duradera. Y quién sabe, más adelante, una familia. La interesada puede llamarme a mi celular: 935-758-801.





Mira hijito:

Me alegra que hayas tomado la decisión de seguir con tu vida. A veces las decepciones amorosas nos hacen crecer y aprender a superar con más ánimos las adversidades. Sigue adelante y mira hacia atrás solo para no volver a cometer los mismos errores. Pronto aparecerá la mujer de tu vida. Suerte.