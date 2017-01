Consejos de amor: Estoy decidida a encontrar el amor

CARMELA (44).- Doctora Carmen, después de mucho dudar le escribo porque me gustaría conocer a un caballero con valores. He visto que muchos hombres acuden a su espacio y estoy segura de que entre ellos se podría encontrar un varón sincero y dispuesto a amar como el que busco. Me encantaría que esta persona tenga aproximadamente mi edad.

Los veinteañeros no me interesan porque soy una mujer adulta y anhelo compartir mi vida con un hombre maduro y que sabe lo que quiere en la vida.

Me considero una persona sencilla y dejo mi teléfono celular, porque aún no manejo la Internet. Mi teléfono es 964-008-878.

MIRA HIJITO

Está bien que no te resignes a la soledad y busques el amor. Esta persona especial de todas maneras llegará. Y cuando eso ocurra, da todo de ti y conócelo algún tiempo, así ambos podrán consolidar una relación saludable, como la que tanto añoras. Suerte.

