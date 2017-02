Consejos de amor: La dejé porque era muy fiestera

JOSÉ.- Estimada doctora Carmen, le escribo porque necesito su ayuda. Le cuento que estuve con una dama pero ella no me comprendía, siempre me reclamaba por cualquier cosa y se oponía a mi trabajo y estudios. Se sentía la mujer perfecta y por eso me criticaba mucho.

Me exigía que le diera su tiempo, pues era muy fiestera y derrochadora de dinero. Por todo eso, rompí mi relación con ella y ahora quiero conocer a una mujer mayor de edad, que sea sincera y buena. Las interesadas pueden escribirme a: mronnysentimental2574@hotmail.com.

MIRA HIJITO

Me alegra que quieras darte una nueva oportunidad. Si esa mujer no veía cosas positivas en ti y solo se enfocaba en lo negativo, entonces hiciste bien en separarte de ella, pues el amor no critica ni descalifica, sino que ayuda a ser mejor. Estoy segura que pronto llegará la persona indicada para ti. Suerte.

