Consejos de amor: Descubrí que me engañaba

RENATO (30).- Estimada doctora Carmen, a pesar de que mi novia siempre fue coqueta, estuvimos juntos durante tres años. Todo iba bien hasta que recibí un mensaje amoroso de ella, que claramente no estaba dirigido hacia mí, sino hacia otra persona.

Ella lo negó rotundamente, sin embargo, a los pocos días me di cuenta de que tenía una relación paralela. Ya ha pasado más de medio año de todo esto, por lo que deseo voltear la página y conocer a una mujer comprensiva, sensible y de buen carácter. Interesadas me pueden escribir a: renatoredblack@yahoo.com

MIRA HIJITO

Me alegra que quieras dar vuelta a la página. Si esa mujer te engañó con otro, es mejor que hayas descubierto la verdad a tiempo, antes de haber dado un paso más importante en tu relación. Tienes todo el derecho a ser feliz con la mujer indicada. Sé caballero con las damas. Suerte.

