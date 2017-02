Consejos de amor: Descubrí que me estaba engañando con otro

JHON (30).- Hola doctora Carmen, espero que esté bien y pueda ayudarme a resolver este problema. Hace unos días terminé una relación que pensé que sería larga y duradera. Todo ocurrió tan de pronto que hasta ahora no puede entender cómo estuve tan ciego. Sorprendí a mi enamorada con otro chico. Ella y él andaban bien agarrados de la mano y despreocupados de las miradas ajenas, pero lamentablemente para ella, yo los encontré. Eso me dolió y tomé la decisión de dejarla. Me gustaría conocer a alguna chica para conversar y olvidar este mal momento. Mi correo es: j.jara.boni@hotmail.com



Mira hijito: Me apena mucho que te hayas enterado de esa infidelidad de la manera como lo hiciste. Te aconsejo que ya no pienses en el pasado, deja atrás todo lo malo. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero trabajador y de buenos sentimientos. Pronto llegará una buena mujer a tu vida. Suerte.