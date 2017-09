Consejos de amor: "Descuidé a mi pareja y se alejó"

KEVIN (24).- Querida doctora Carmen, soy un joven que descuidó su vida social y sentimental por mantener excelentes calificaciones. Para mí, el estudio es lo único que me hará progresar en la vida, pero creo que ese pensamiento lo llevé al extremo. Tanto que mi pareja se cansó de insistirme para salir y se alejó. Al inicio me molesté con ella por no comprenderme y hasta pensé que era lo mejor. Sin embargo, ahora sé que me equivoqué. Debo voltear la página. Quisiera conocer a una chica de buenos sentimientos y leal para iniciar una linda amistad y ver qué pasa. La interesada escribir a mi correo: neyi92_@hotmail.com.

Mira hijito: Aún eres muy joven, tienes que mantener un equilibrio entre tus actividades. Está bien que estudies para salir adelante, pero también date tiempo para el amor. Ahora que lo has comprendido, evita repetir la historia con tu próxima pareja. Espera respuesta a tu carta y brinda siempre lo mejor de ti. Suerte.