Consejos de amor: Estoy destinado a la soledad

ALEXIS (34).- Estimada doctora Carmen, le cuento que soy un hombre al que, a lo largo de su vida, le ha costado encontrar el amor. Siento que no he tenido suerte para unir mi vida a la de una mujer y temo que esté destinado a la soledad. Es por eso que decidí escribirle, quiero que me ayude a encontrar a mi ‘media naranja’.

Confío en que con su consejo todo cambiará y por fin podré encontrar a la persona indicada para este corazón solitario. Si alguna dama está interesada en darme una oportunidad, puede llamarme o escribirme por WhatsApp al 995-387-228. Muchas gracias.

MIRA HIJITO

El destino lo construye uno mismo, el que no hayas tenido suerte en el amor no quiere decir que las puertas de la felicidad se hayan cerrado para ti. Ten fe en ti mismo y en quien eres y verás que más pronto de lo que crees, la mujer ideal llegará a tu vida. Mucha suerte.

