Consejos de amor: El día de los enamorados me deprime

ROBERTO (27).- Estimada doctora Carmen, le escribo confiando en que usted pueda ayudarme a encontrar el verdadero amor. Le cuento que mi soledad me entristece y por estas fechas, cercanas a San Valentín, me deprimo más. Hasta ahora no he logrado hallar a una buena mujer que quiera acompañarme en la vida y ya no sé qué hacer.

Sin embargo, creo que puedo lograrlo con su ayuda. Le pido conocer a una dama de buenos sentimientos, atractiva, profesional y sincera. Alguien con quien iniciar una amistad y con el tiempo, tal vez, una relación amorosa. Las interesadas llamar al 458-2064.

MIRA HIJITO

No deberías deprimirte. Eres muy joven para dejarte abatir por la soledad. A las mujeres nos agradan los hombres de carácter, románticos, decididos, trabajadores y que sepan bien lo que desean en la vida. Levanta el ánimo y demuestra que puedes ofrecer muchas cosas bonitas a una dama. Suerte.

