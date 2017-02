Consejos de amor: Es difícil afrontar mi soledad 

JOSÉ (50).- Estimada doctora Carmen, me siento muy solo, más aún después que mi madre falleció a causa de un cáncer pulmonar.

Yo la cuidé hasta el último día de su vida, pero me dio pena que se vaya de este mundo sin verme con una esposa y unos hijos. Sin embargo, no pierdo la esperanza de encontrar una mujer buena. Creo mucho en Dios y que él me tiene reservada una linda relación.



Me gustaría que la dama sea sincera, bondadosa y que tenga a partir de 35 años. Me pueden llamar al teléfono: 989-707-310.



Mira hijito:

​

Te felicito por cuidar de tu madre. Eso dice mucho de ti. Y sí, tienes razón, vivir solo no es fácil, pero te ayuda a tener pensamientos claros con respecto al amor. Piensa en todo lo bueno adquirido con los años y ten la seguridad de que llegará una dama que valore tus cualidades e intenciones. Jamás pierdas la fe. Suerte.