Consejos de amor: Tengo dinero pero no amor

JESÚS.- Querida doctora Carmen, desde pequeño supe que para salir adelante y tener algo en la vida necesitaba trabajar muy duro. Me enfoqué en ahorrar dinero, pero recién me doy cuenta de que descuidé mi vida amorosa. Sé que el tiempo no se puede recuperar, por eso decidí escribirle.

Necesito voltear la página y conocer damas de noble corazón para iniciar una bonita amistad y, quién sabe, una relación. No pretendo apresurarme, soy una persona paciente, respetuosa y detallista. Si alguna mujer está interesada en salir conmigo, puede llamarme al: 964-513-141.

MIRA HIJITO

No sientas que has perdido el tiempo. El trabajo es importante porque te brinda una estabilidad económica. Y tú la tienes ahora. Te aconsejo que tengas calma porque esa dama que ansías conocer llegará pronto a tu vida. Por ahora enfócate en ser un buen hombre para que cuando ella llegue, puedan ser muy felices. Mucha suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com